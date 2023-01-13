Пожарные посты планируют построить в районах Псковской области

15:26, 13 января 2023, ПАИ

О планах по защите населения и территорий Псковской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 год рассказал врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

По его словам, также есть отдельный план по развитию, в нем предусмотрено оснащение техникой, работа с правительством региона по строительству постов и так далее. «У нас есть восемь точек, где необходимо строительство постов. Пока планируем построить посты в Порховском и Гдовском районах. Так или иначе лично я надеюсь, что эту программу в дальнейшем будем развивать», — отметил врио начальника управления МЧС.

Он уточнил, что основной план по защите населения включает своевременное реагирование на пожары, ДТП, происшествия на воде. «Здесь мы всегда должны быть готовы к реагированию, а значит, проверять состояние нашей техники, заниматься уровнем подготовки нашего состава, иметь профессиональную квалификацию. В общем, продолжать ту деятельность, которая обеспечит безопасность», — сказал Сергей Лаврухин.

Кроме того, он рассказал, что за 2022 год пришло пять единиц техники, из них несколько отправили в Новосокольнический и Пушкиногорский районы. «Дополнительно занимаемся оснащением Великих Лук», — добавил глава ведомства.