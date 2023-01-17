Ремонт общежития ПсковГУ на Карла Маркса завершится до конца зимы

16:59, 17 января 2023, ПАИ

Завершить капитальный ремонт помещений второго и четвертого этажей общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса в Пскове планируют в январе-феврале. Об этом сообщила в ходе программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ректор университета Наталья Ильина.

«Мы сохранили деньги, Министерство науки и высшего образования нас поддержало в этом. До Нового года разыграли конкурсы. На втором этаже осталось буквально розетки поставить, в одном из концов коридора сделать кухню, все комнаты уже доделаны на втором этаже. А на четвёртом этаже надо доделать побольше, мебель закуплена вся», - уточнила гостья студии.

Наталья Ильина подчеркнула, что студенты сейчас проживают только на первом, третьем и пятом этажах общежития.

«Мы надеемся, что это всё будет выполнено за январь-февраль, и ребята заедут. Мы один этаж обещали колледжу Псковского государственного университета», - добавила ректор университета.

Наталья Ильина обратила внимание, что у ПсковГУ 12 общежитий и университет комплексно подходит к их ремонту. По ее словам, в программу обновления вошли общежития на Ротной и Инженерной. Общежитие на улице Шуйского оставлено напоследок. Ректор вуза пояснила, что это здание является памятником культуры, поэтому требуются совершенно другие средства. «Если получится, мы хотим это общежитие превратить в гостиницу, но это не завтра, а в отдалённом будущем, смотрим, как будет с местами», - заключила она.