Великолучанин давал взятки преподавателю вуза за хорошие оценки

15:38, 13 января 2023, ПАИ

Великолукский городской суд удовлетворил в полном объеме исковое заявление прокуратуры города по делу о незаконном выставлении оценок в экзаменационных листах студента государственного вуза, сообщила в интервью газете «Великолукская правда. Новости» заместитель прокурора Великих Лук Виктория Егорова.

Данный факт был выявлен в ходе проверки: студент получал отметки от преподавателя без фактической процедуры приема экзаменов и зачетов. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительными экзаменационные листы. В итоге результаты зачетов и экзаменов у молодого человека были аннулированы.

Виктория Егорова отметила, что прения сторон по делу о получении взятки преподавателем планируются 27 января.