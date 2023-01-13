Выписанная из психбольницы псковичка обокрала знакомого

15:43, 13 января 2023, ПАИ

Выписанная из психбольницы псковичка обокрала знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города Пскова.

Ее дело с обвинением в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) направлено в суд.

Следствие установило, что женщина, ранее покинувшая психиатрическую больницу, пришла к соседу и, пользуясь тем, что потерпевший был занят уходом за больной матерью, украла у него 27 тысяч рублей.

Обвиняемая прошла судебно-психиатрическую экспертизу и была признана вменяемой. Теперь ей грозит срок до пяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы.