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Общество

Память погибшего на Украине порховича увековечили в его родной школе

Мемориальную доску в честь уроженца деревни Полоное, кавалера ордена Мужества, гвардии сержанта Олега Минина открыли на фасаде здания Полонской школы в Порховском районе. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине 8 июля 2022 года, сообщает газета «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: районная газета «Порховский вестник»

На памятное мероприятие из Костромы приехала вдова Анастасия Минина и старший сын погибшего военнослужащего. У входа в школу собрались представители администраций района и сельского поселения, учреждений культуры, учащиеся средних и старших классов, родственники, друзья и знакомые семьи.

Прозвучал Гимн РФ, после чего военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов вручил вдове героя награду: «Указом президента Российской Федерации Олег Минин посмертно награждён орденом Мужества. Этот орден я вручаю семье десантника-героя».

Глава Порховского района Юрий Семёнов в своей речи ещё раз подчеркнул важность защиты русского языка и русского мира. «Есть такая профессия – Родину защищать. И Олег Минин погиб, защищая нашу Родину, нас с вами. Мы говорим слова благодарности родителям истинного патриота земли Русской», – сказал он.

«Олега с нами нет уже шесть месяцев, и нам в это очень трудно поверить. Спасибо большое администрации и руководству школы за то, что на его родине будет увековечено его имя…» — ответила вдова. Право открыть мемориальную доску было предоставлено Анастасии Мининой и маме героя Людмиле Мининой, после чего память воина почтили минутой молчания.

Освятил памятную доску настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» иерей Михаил Осипов. Родственники, официальные лица и школьники возложили к ней цветы.

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