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Общество

В центр помощи семьям мобилизованных обратились на неделе 40 человек

Сбор посылок участникам СВО в Пскове. Фото: скрин видео

Продолжается работа по поддержке участников СВО и их семей. В новогодние праздники Псковская область организовала сбор и доставку новогодних посылок бойцам от родственников. Об этом в новом еженедельном видеообращении рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Практически всё было своевременно доставлено адресатам, в пути потерялась только одна посылка. К сожалению, на прифронтовых территориях такое случается. С родственниками связались — поможем оперативно собрать новую посылку и сделаем всё, чтобы она как можно быстрее попала к нашему защитнику», — сообщил глава региона.

Центр помощи семьям мобилизованных продолжает работать и оказывать всю необходимую помощь и поддержку. На этой неделе туда обратились уже более 40 человек. В основном требуются юридические консультации, содействие в устройстве детей в сады, а также волонтёрская помощь. Михаил Ведерников отметил, что все просьбы либо уже отработаны, либо находятся в процессе решения.

«Ко всем вопросам подходим неформально, никакие просьбы не оставляем без внимания. Это большая работа, в которой теперь будет принимать участие новая общественная структура — региональный штаб комитета семей воинов, с руководителем которого провёл рабочую встречу на этой неделе. В планах штаба — отправка очередного гуманитарного груза совместно с нашим ресурсным центром, реализация проекта «Лица героев», проведение акции «Спасибо мамам».

Мероприятий будет много. Поэтому оставлю ссылку на телеграм-канал штаба, чтобы вы могли следить за его работой и связываться с его командой», — добавил Михаил Ведерников.

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