Обрезание Господне отмечают христиане 14 января

09:00, 14 января 2023, ПАИ

14 января православные христиане отмечают сразу два праздника: Обрезание Господне и день памятя святого Василия Великого, пишет calend.ru.

Празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова, то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником для верующих.

Апостол Павел в своём Послании к колоссянам говорил, что плотское обрезание иудеев у христиан заменено обрезанием духовным: «Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым».

Также в этот день верующие чтут память святого Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в IV веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

