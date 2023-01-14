Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиян предупредили о наказаниях за привязанную к автомобилю «ватрушку»

За катание на привязанных к автомобилям «ватрушках» (тюбингах) или санках предусмотрена ответственность, предупредил в эфире радио Sputnik автоюрист, ведущий радио «Автодор» Сергей Смирнов. 

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), за перевозку людей вне кабины машины предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, и не только.

«У нас запрещена эксплуатация автомобиля при определённых условиях, в том числе при использовании дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией транспортного средства.

Поэтому любое применение тюбингов, надувных «ватрушек», санок и других подобных прицепных устройств чревато», — подчеркнул юрист.

По его словам, наказание может быть небольшим – от предупреждения до штрафа 500 рублей, однако последствия будут достаточно серьёзными, если это приведёт к причинению вреда здоровью.

В этом случае водителя могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью лёгкой или средней тяжести.

Если же здоровью катающегося на «ватрушке» будет причинён тяжкий вред, водителю согласно закону грозит уголовное наказание.

Он также добавил, что поводом для возбуждения дела может стать и выложенный в социальных сетях видеоролик о катании на тюбинге, привязанном к автомобилю.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2023

Прокурора Псковской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
14 января 2023

Васильев день наступил по народному календарю
14 января 2023

До +3 градусов ожидается в Псковской области 14 января
14 января 2023

Старый Новый год отмечают сегодня в России
14 января 2023

Россиян предупредили о наказаниях за привязанную к автомобилю «ватрушку»
13 января 2023

Минюст включил в реестр иноагентов Артура Смольянинова и Артемия Троицкого
13 января 2023

Группе великолукских полицейских присвоены очередные специальные звания
13 января 2023

Вышел в эфир 96-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...