Россиян предупредили о наказаниях за привязанную к автомобилю «ватрушку»

09:25, 14 января 2023, ПАИ

За катание на привязанных к автомобилям «ватрушках» (тюбингах) или санках предусмотрена ответственность, предупредил в эфире радио Sputnik автоюрист, ведущий радио «Автодор» Сергей Смирнов.

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), за перевозку людей вне кабины машины предусмотрен штраф в размере тысячи рублей, и не только.

«У нас запрещена эксплуатация автомобиля при определённых условиях, в том числе при использовании дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией транспортного средства.

Поэтому любое применение тюбингов, надувных «ватрушек», санок и других подобных прицепных устройств чревато», — подчеркнул юрист.

По его словам, наказание может быть небольшим – от предупреждения до штрафа 500 рублей, однако последствия будут достаточно серьёзными, если это приведёт к причинению вреда здоровью.

В этом случае водителя могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью лёгкой или средней тяжести.

Если же здоровью катающегося на «ватрушке» будет причинён тяжкий вред, водителю согласно закону грозит уголовное наказание.

Он также добавил, что поводом для возбуждения дела может стать и выложенный в социальных сетях видеоролик о катании на тюбинге, привязанном к автомобилю.

