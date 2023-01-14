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Прокурора Псковской области наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото здесь и далее: Пресс-служба прокураторы Псковской области

Прокурору Псковской области Ивану Грибову вручили высокую государственную награду. Церемония награждения, посвященная 301-летию образования органов прокуратуры, состоялась в Генеральной прокуратуре РФ 12 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

С профессиональным праздником работников органов прокуратуры поздравил в видеообращении президент Российской Федерации Владимир Путин.

В торжественном мероприятии приняли участие Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко, заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, работники центрального аппарата и прокуратур субъектов Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, университета прокуратуры Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 30.12.2022 № 980 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» прокурор Псковской области Иван Грибов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Коллектив прокуратуры Псковской области поздравляет Ивана Владимировича с высокой государственной наградой! Желаем дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества! Крепкого здоровья и благополучия!» — поздравили прокурора в Telegram-канале прокураторы Псковской области.
 
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