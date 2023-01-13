Эксперты рассказали о планах банков по изменению ставок по вкладам

17:31, 14 января 2023, ПАИ

Российские банки в основном не планируют в ближайшее время менять свои ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам, пишет РИА Новости кредитных организаций.

При этом мнение экспертов о судьбе доходности таких продуктов разделилось: есть ожидания как снижения ставок, так и небольшого повышения. Вместе с тем, кредитные организации утверждают, что пока не собираются пересматривать свои условия по вкладам.

Рынок быстро «переваривает» избыток ликвидности, уже в феврале все будет «освоено», поэтому банки не спешат снижать ставки, отметил начальник аналитического управления одного из российских банков Максим Осадчий. «Можно ожидать разве что небольшой поворот кривой доходности – небольшое снижение коротких ставок и небольшое повышение длинных», — добавил он.

В сравнении с декабрем, когда ставки по вкладам подросли из-за сезонных акций, в январе вполне вероятно незначительное снижение доходности вкладов, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«Ситуация с оттоком средств населения из банков стабилизировалась, период сезонных вкладов с повышенными ставками закончился, поэтому банки не будут повышать ставки по вкладам в январе», - уверена младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева.

