Кадры для новой экономики обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ

13:35, 16 ноября 2026, ПАИ

Круглый стол на тему «Кадры решают всё: образование и таланты для новой экономики» пройдёт в медиацентре Псковского агентства информации в рамках Недели креативной экономики сегодня, 16 ноября, в 15:00.

Эксперты обсудят роль государства в формировании кадрового резерва для креативных индустрий: национальные проекты и программы поддержки, какие элементы креативных индустрий должны стать обязательной частью образовательной программы, какова идеальная роль стажировок и практик, а также какой специалист сегодня наиболее востребован в креативной экономике и как удержать молодые таланты в регионе.

В медиацентр ПАИ придут руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Романова, певица, автор, организатор шоу-кейса «За музыкой» Лиза Матрёшка, менеджер по развитию сетевой резиденции арт-кластера «Таврида» креативного пространства «Лофт», руководитель Школы креативных индустрий в Печорах Иван Корнышев, музыкант, композитор, музыкальный продюсер, исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии, руководитель Школы креативных индустрий Александр Боярков, директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет», исполнительный директор регионального отделения Фонда защиты детей Олеся Назарой, член Общественной палаты РФ, управляющий ГК «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок, министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева, первый проректор ПсковГУ, член Общественной палаты Псковской области Ольга Серова, доцент кафедры экономики, финансов и финансового права ПсковГУ, доцент учебно-научной лаборатории проектной деятельности Виктория Гусарова.

Отметим, Неделя креативной экономики проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».