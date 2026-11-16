Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скидки с подвохом: эксперт Банка России рассказал о схемах мошенников

Любители скидок и дисконтов в период распродаж в крупных сетях и маркетплейсах часто рискуют попасть в ловушку мошенников, которые также активизируются в это время. Как сохранить деньги при покупках в интернете, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Гость эфира назвал самую популярную схему обмана: мошенники рассылают людям заманчивые предложения по электронной почте, через соцсети и мессенджеры – обычно они активизируются перед праздниками и в периоды распродаж. В их сообщениях всегда есть ссылка, по которой можно купить товар с дополнительной скидкой. Но вместо сайта реального магазина она ведёт на сайт-двойник. С его помощью преступники воруют деньги и данные карт доверчивых покупателей.

«Когда вы получаете сообщение от якобы знакомой компании, внимательно проверьте отправителя. Аватарка с фирменным логотипом не гарантирует, что вам пишет представитель настоящего магазина. А если адрес хотя бы одним символом отличается от официальной почты организации, письмо лучше сразу удалить», – предостерёг эксперт.

Александр Иванов призвал не торопиться переходить по ссылкам от незнакомцев. Так есть риск попасть на фишинговый сайт – клон настоящего магазина. Лучше всего самому зайти в приложение или на официальный сайт магазина – персональные скидки можно будет увидеть после авторизации. При этом ни по каким ссылкам переходить не придётся.

«Не стоит забывать и о правилах финансовой культуры. Лучше всего планировать свои расходы. Спонтанные покупки, которые часто совершают в период распродаж, не всегда рациональны и могут сказаться на вашем личном бюджете не в лучшую сторону», – заключил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 ноября 2026

Михаил Ведерников: На прямой линии обсудим все важные для региона темы
16 ноября 2026

В «Кванториуме Псков» определили победителей «Медиамарафона» для школьников
16 ноября 2026

Эксперт по брендингу: Использование местного наследия делает бизнес прибыльнее
16 ноября 2026

Почти три тысячи тонн скота и птицы на убой реализовали в Псковском районе
16 ноября 2026

От агрессивной рекламы к микроинвестициям: как изменился подход финансовых мошенников
16 ноября 2026

Пскович погасил долг перед дочерью под страхом уголовного наказания
16 ноября 2026

Эксперт по маркетингу Ирина Иванова: Бренд территории нужно строить на уникальном наследии
16 ноября 2026

Псковская молодёжь приняла участие в форуме по обмену опытом в «Сенеже»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...