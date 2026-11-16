Скидки с подвохом: эксперт Банка России рассказал о схемах мошенников

14:31, 16 ноября 2026, ПАИ

Любители скидок и дисконтов в период распродаж в крупных сетях и маркетплейсах часто рискуют попасть в ловушку мошенников, которые также активизируются в это время. Как сохранить деньги при покупках в интернете, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость эфира назвал самую популярную схему обмана: мошенники рассылают людям заманчивые предложения по электронной почте, через соцсети и мессенджеры – обычно они активизируются перед праздниками и в периоды распродаж. В их сообщениях всегда есть ссылка, по которой можно купить товар с дополнительной скидкой. Но вместо сайта реального магазина она ведёт на сайт-двойник. С его помощью преступники воруют деньги и данные карт доверчивых покупателей.

«Когда вы получаете сообщение от якобы знакомой компании, внимательно проверьте отправителя. Аватарка с фирменным логотипом не гарантирует, что вам пишет представитель настоящего магазина. А если адрес хотя бы одним символом отличается от официальной почты организации, письмо лучше сразу удалить», – предостерёг эксперт.

Александр Иванов призвал не торопиться переходить по ссылкам от незнакомцев. Так есть риск попасть на фишинговый сайт – клон настоящего магазина. Лучше всего самому зайти в приложение или на официальный сайт магазина – персональные скидки можно будет увидеть после авторизации. При этом ни по каким ссылкам переходить не придётся.

«Не стоит забывать и о правилах финансовой культуры. Лучше всего планировать свои расходы. Спонтанные покупки, которые часто совершают в период распродаж, не всегда рациональны и могут сказаться на вашем личном бюджете не в лучшую сторону», – заключил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.