О брендинге территорий поговорят в эфире «Бизнес-ланча»

13:24, 16 ноября 2026, ПАИ

Основатель и руководитель проектно-аналитического центра «Локус Эксперт» (Ярославль), эксперт по маркетингу и брендингу территорий, маркетингу культурного наследия Ирина Иванова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 ноября, в 14:00.

Основными темами разговора станут брендинг территорий, туристический бизнес и деньги, которые может приносить культурное наследие.

Можно ли создать успешный бренд территории искусственно или обязательно должна существовать сильная историческая, культурная основа? Сколько может стоить разработка бренда небольшого города или района? Из чего складывается стоимость проекта и за какой результат фактически платит заказчик? Кто первым начинает зарабатывать, когда территория становится популярной у туристов: гостиницы, рестораны, организаторы экскурсий, местные производители? Как сделать так, чтобы экономический эффект почувствовал именно малый бизнес?

В эфире также поговорят о том, могут ли обычные жители, ремесленники, фермеры и небольшие предприниматели стать полноценными участниками создания и продвижения бренда.

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».