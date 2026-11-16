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Общество

От агрессивной рекламы к микроинвестициям: как изменился подход финансовых мошенников

Почему различные уловки, связанные с инвестиционными проектами, так популярны у мошенников, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Мошенники спекулируют на желании людей выгодно вложить свои деньги, обещают большие доходы, и люди им, к сожалению, верят. В основном это псевдоинвестиционные схемы, действующие в интернете. Отмечу, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 50 %», – сказал гость эфира.

Александр Иванов также подчеркнул, что в последнее время меняется модель вовлечения людей в пирамиды. Фокус с агрессивной рекламы сверхприбыльного проекта, как это было раньше, теперь смещается и маскируется под программы лояльности.

Люди, по словам эксперта, вовлекаются в такие проекты через сетевой маркетинг. Участникам предлагают совершать регулярные, но небольшие платежи (от пяти тысяч рублей), под видом увеличения лимита карты лояльности, которая даёт скидки на маркетплейсах. Такая модель микроинвестиций размывает у участников ощущение объёма потерянных средств и существенно увеличивает срок жизни самой пирамиды.

Эксперт обратил внимание, что вся информация о выявленных проектах, включая данные о сайтах, брендах, распространителях рекламы, публикуется в предупредительном списке на сайте Банка России.

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