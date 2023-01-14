Соревнования по лыжным гонкам проходят в Островском районе

15:49, 14 января 2023, ПАИ

Около 130-ти любителей зимнего спорта собрались на базе «Юность» на Открытое первенство города Острова по лыжным гонкам. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что несмотря на сложные погодные условия, спортсмены из нескольких возрастных категорий вышли на дистанции от 1,5 до 10 км.

«Вместе с нашей базой «Юность» продолжаем популяризировать лыжный спорт. Спасибо всем за участие!» — подчеркнул глава муниципалитета.

