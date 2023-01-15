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Общество

Глава Следственного комитета поздравил сотрудников с 12-летием ведомства

Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, укрепляя российскую государственность, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в поздравлении сотрудников и ветеранов следствия с днем образования ведомства. 15 января Следственный комитет России празднует 12-летие со дня образования.

«Символично, что 2022 год прошёл в РФ под знаком 350-летия со дня рождения Петра Великого, с именем которого связано возникновение института самостоятельного следствия. Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность», — сказал Бастрыкин. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале ведомства.

Председатель Следкома отметил, что СК РФ продолжает начатую в 2014 году работу по расследованию многочисленных жестоких преступлений украинских вооружённых формирований, подчеркнув, что сейчас в зоне проведения спецоперации работают следователи, криминалисты и эксперты ведомства.

Также он напомнил, что после присоединения к России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в регионах формируются новые следственные подразделения. «Безусловно, работа в новых регионах организовывается так, чтобы граждане, несмотря на провокации украинских националистов, чувствовали себя в безопасности», — подчеркнул он.

Кроме того, кадеты, студенты и сотрудники СК РФ оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам следствия и помогают раненным в ходе спецоперации и беженцам.

Бастрыкин добавил, что ведомство в рамках единого уголовного дела продолжает расследовать факты геноцида в Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и других временно оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионах.

«У преступлений, совершённых нацистами, нет сроков давности, как нет и у тех преступных деяний, которые сегодня совершаются силовыми структурами киевского режима и членами радикальных националистических объединений», — сказал он.

Глава СК РФ также вспомнил погибших за 12 лет сотрудников СК РФ. «За эти годы погибли четырнадцать наших сотрудников. Их невероятное мужество и верность служебному долгу останутся навсегда в нашей памяти, являя собой пример для будущих поколений следователей. Благодаря таким героям, а также при активной поддержке ветеранов следствия удаётся воспитывать новую смену достойных представителей ведомства, для которых смелость, принципиальность и ответственность — одни из основных принципов как в работе, так и в жизни», — добавил Бастрыкин.

По словам главы СК РФ, ведомство стало активнее раскрывать киберпреступления и преступления в сфере высоких технологий. Так, по сравнению с 2021 годом на 12 % увеличилось число уголовных дел, направленных в суд, — с 4 592 до 5 155.

Председатель ведомства выразил уверенность, что в наступившем году следователи справятся со многими важными задачами и вызовами, и пожелал им здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.
 

 

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