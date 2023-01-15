Полиция разыскивает пропавшего в Великих Луках мужчину

16:15, 15 января 2023, ПАИ

Сотрудники Великолукской полиции разыскивают Лобанова Александра Николаевича, 1984 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение этого великолучанина не установлено.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Был одет: темно-синяя жилетка, черная толстовка с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.