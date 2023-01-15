Многодетная семья великолучан получила микроавтобус

21:44, 15 января 2023, ПАИ

Шесть многодетных семей Псковской области — победители регионального конкурса — получили пассажирские микроавтобусы. Ключи от автомобилей вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Это не подарок, это результат вашей работы, потому как воспитание детей — непростой труд. Машины сегодня получают действительно лучшие из лучших, самые активные, дружные семьи, которые приняли участие в областном конкурсе и победили. Благодарен Благотворительному фонду княгини Ольги, нашим партнёрам за то, что не прервали традицию, несмотря на все сложности, и обеспечение транспортом многодетных семей продолжается», — сказал Михаил Ведерников и пожелал всем участникам церемонии здоровья, благополучия и новых успехов.

Обладателями микроавтобусов марки «ГАЗель Next» на 14 пассажирских мест стали семьи Захаровых из Великих Лук, в которой растут трое своих и семеро приёмных детей, Ткачевых из Пыталовского района (воспитывают шестерых детей), Юриных из Дедовичского района (воспитывают пятерых детей), Ильиных из Куньинского района (шестеро своих и один приёмный ребёнок) и две семьи из Псковского района: Холодцовы — родители восьмерых детей, а у Чуприниных 32 ребёнка — пятеро своих, один усыновлён и 26 приёмных.

Напомним, мера социальной поддержки по обеспечению многодетных семей автотранспортом принята губернатором Михаилом Ведерниковым в 2020 году. С тех пор получателями автомобилей стали 18 семей. На получение автомобиля могут претендовать социально активные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, которые получают достойное воспитание и всестороннее развитие. В обязательном порядке учитывается и фактор нуждаемости семьи в средстве передвижения.