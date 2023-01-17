Минобрнауки выделило 150 млн рублей на оборудование для медкорпуса ПсковГУ

17:39, 17 января 2023, ПАИ

Министерство науки и высшего образования РФ выделило 150 миллионов рублей на покупку оборудования для нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом сообщила в ходе программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ректор университета Наталья Ильина.

«Уважаемые жители Псковской области, в университете появляется новая кампусная локация. Это новый юридический адрес нашего университета - возле инфекционной областной больницы, за детским корпусом. Там Минобороны РФ по обращению губернатора Михаила Юрьевича выделило нам землю. По защите проекта со стороны области - президент Владимир Владимирович поддержал и выделил 1,5 миллиарда рублей на строительство, 150 миллионов рублей выделяет Министерство высшего образования и науки на оборудование. Строит Минобороны в графике, замечательно», - рассказала Наталья Ильина.

Гостья студии отметила, что исходя из графика корпус будет сдан уже в мае. С 1 сентября институт медицины и экспериментальной биологии получит новое здание.

«Локаций для института три. Первые два курса учатся на Красноармейской, эти лаборатории уже сделаны. Если всё случится, мы доделаем там ремонт в оставшихся аудиториях и коридоре. Вторая локация - новый учебный корпус около инфекционной больницы. А третья локация - мы открыли клинические кафедры на базе областной больницы, психоневрологического диспансера, перинатального центра, городской больницы в Пскове», - уточнила Наталья Ильина.

Она добавила, что в Псковском государственном университете с 1 сентября откроется ординатура. «У нас есть «Лечебное дело», специалитет, а теперь будем открывать ординатуру, чтобы наши ребята не уезжали и работали в наших больницах. Мы будем открывать две или три образовательные программы, для этого нужны клинические кафедры. Их как раз мы уже открыли», - пояснила ректор вуза.

Наталья Ильина добавила, что новый учебно-лабораторный корпус – «это ноу-хау для всех вузов РФ».

Ранее стало известно, как будет выглядеть корпус, а также были опубликованы кадры строительства медицинского корпуса. Отметим, что часть работ уже выполнена.