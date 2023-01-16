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Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в Бежаницком районе

66-летний мужчина погиб при пожаре в бежаницком поселке Красный Луч ночью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло на улице Советской в 2:17. Сгорел жилой дом. Предположительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем. Пожарным удалось спасти три соседних дома.

Кроме того, 15 января в 17:56 загорелась баня на улице Центральной в псковской деревне Подосье. Пожар начался из-за аварийного режима работы водонагревателя. В результате в подвале огнем повреждена стена, помещение закопчено.

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