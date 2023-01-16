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Происшествия

Мужчину в полосатой шапке разыскивают в Великих Луках

45-летний Дмитрий Мазалов разыскивается в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд «СЛЕД» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поисковый отряд «СЛЕД» Великие Луки»

Мужчина ушёл из дома в деревне Носково Великолукского района 15 января в 13:45. Последний раз его видели в этот же день в 14:26 в магазине «Мираж» на Стадионной, 15 в Великих Луках.

Пропавший был одет в чёрную зимнюю куртку без капюшона, в темно-синюю шапку с бело-голубыми полосками, светло-синие спортивные тёплые штаны с красно-голубыми лампасами и чёрные ботинки 42-го размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Мазалова, просят обратиться по телефону +7 911 376 7676.

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