ЦИК проработает меры по улучшению общественного контроля на выборах

16:56, 16 января 2023, ПАИ

ЦИК проработает меры по улучшению общественного контроля на выборах, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«ЦИК России была одним из инициаторов создания института общественного наблюдения в 2017 году. Общественные наблюдатели за последние годы значительно усилили независимый контроль на выборах, «встряхнули» работу избирательных комиссий, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным. Тем не менее в этом направлении определенно есть точки роста и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России», - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе.