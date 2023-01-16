Более 4,5 тыс. обращений поступило в Роспотребнадзор от россиян за новогодние праздники

20:21, 16 января 2023, ПАИ

Более 4,6 тыс. обращений от потребителей поступило на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, приуроченную к новогодним праздникам. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В период с 19 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Роспотребнадзор провёл горячую линию, приуроченную к новогодним праздникам, по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов. Всего за указанный период поступило свыше 4,6 тыс. обращений от потребителей», — говорится в сообщении.

Почти 1,5 тыс. обращений касались вопросов качества и безопасности пищевой продукции, более 1 тыс. — её хранения и реализации, такое же число обращений затрагивало вопросы о сроках годности. Около 800 заявителей задали вопросы о маркировке пищевой продукции.

«За период работы горячей линии Роспотребнадзора поступило чуть более 300 жалоб. В отношении всех выявленных нарушений специалистами Роспотребнадзора приняты меры в рамках действующего законодательства», — сообщили в ведомстве.