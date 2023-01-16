В Волгоградской области хотят юбилей победы в Сталинградской битве отметить выходными днями

23:24, 16 января 2023, ПАИ

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Дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут стать выходными в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

В понедельник губернатор региона Андрей Бочаров провёл совещание о ходе подготовки к торжественным мероприятиям, основная часть которых пройдёт 1 и 2 февраля в Волгограде.

«В оставшееся до памятной даты время губернатор поставил задачи: <…> учитывая значимость празднования 80-летия Сталинградской Победы, представить предложения по объявлению дополнительных выходных дней в Волгоградской области в дни празднования 80-летия Сталинградской Победы», — говорится в релизе.

Как уточнили РИА Новости в администрации региона, утвердить выходные должны будут депутаты облдумы.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.