Борис Елкин ответил на вопрос о переносе знака «Древний Псков»

11:32, 17 января 2023, ПАИ

Почему невозможно перенести знак «Древний Псков», расположенный недалеко от железнодорожного вокзала Пскова, объяснил глава города Борис Елкин. На сайте губернатора он ответил на вопрос псковича по этому поводу.

В конце декабря пскович уже направлял в городские органы власти обращение с просьбой благоустройства памятного знака «Древний Псков». «Я прошу лишь перенести памятник на более видное место, где он будет доступен взору жителей и гостей города. Нельзя одной рукой голосовать за продвижение Пскова как туристического узла, а второй рукой прятать историко-культурное наследие и памятные знаки, связанные с ним. В данном случае с памятником обошлись совершенно неуместно, так как он расположен за торговыми помещениями. Повторно прошу вас перенести памятный знак на более видное место Привокзальной площади», - написал местный житель.

По словам Бориса Елкина, сейчас перенести памятный знак «Древний Псков» на другую территорию не представляется возможным. В дальнейшем администрация города проработает возможные варианты его размещения на новой территории, пообещал глава Пскова.

«Нестационарные торговые объекты и объекты услуг на Привокзальной площади железнодорожного вокзала размещены в соответствии со схемой размещения. Между субъектами торговли по вышеуказанному адресу и администрацией города Пскова заключены договоры на право размещения НТО на период до 1 марта 2025 года», - добавил Борис Елкин.