Более миллиона рублей перевели мошенникам псковичи

10:44, 17 января 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Новосокольников и Дедовичей после общения с мошенниками недосчитались в общей сложности более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона в январе звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов, и под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковской карте собеседников, а также освобождения родственников от уголовной ответственности за будто бы совершенные ДТП завладели деньгами псковичей.

Потерпевшие, среди которых есть пенсионеры, обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего.