Псковские приставы внедрили в работу искусственный интеллект

11:05, 17 января 2023, ПАИ

Проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан, реализовала Федеральная служба судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В центре телефонного обслуживания ФССП России по номеру 88003030000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота. Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют ответ бота, также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова. При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудиоформате предоставит абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств.

Голосовой бот предоставит обратившимся информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом. Кроме того, голосовой помощник сможет дать информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

В дальнейшем проектом предусмотрено добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовой форме из популярных мессенджеров, добавили в ведомстве.