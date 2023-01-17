Изменились очертания пограничных зон в двух районах Псковской области

12:23, 17 января 2023, ПАИ

Изменились очертания пограничных зон в двух районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России. Это связано со вступлением в действие приказа ФСБ России № 513 от 13 октября 2022 г. «О пределах пограничной зоны на территории Псковской области».

Теперь мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», имеющий статус объекта культуры, расположенный в деревне Самолва Гдовского района, открыт для массового пребывания граждан. Из пограничной зоны в Гдовском районе исключены населенные пункты Гологляк, Козлово, Таборы и Казаковец.

Пограничную зону в пределах Печорского района дополнили населенные пункты Дубки, Литовиж, Гверстонь, Вашина Гора, Забелино и остров Каменка, а исключен населенный пункт Козье Загорье.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гостям и жителям региона, планирующим посетить приграничные районы Псковской области, о необходимости соблюдения на приграничной территории правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с правилами въезда (прохода) в пограничную зону, а также ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне разрешены только при наличии документов, удостоверяющих личность, пропусков и разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность.

Граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в приграничных районах: Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском, Усвятском, могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина России (пропуск оформлять не требуется).

Заявления на пропуск в пограничную зону могут подаваться в форме электронных сообщений на адрес электронной почты

Пограничного управления – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», путем направления почтовых отправлений в адрес Пограничного управления: индекс 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 113, а также личного обращения в бюро пропусков Пограничного управления (режим работы: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00).

Контактные телефоны для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону:

8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков Пограничного управления ФСБ России по Псковской области);

8 (81148) 2-42-20 (дежурный отдела в г. Печоры);

8 (81147) 2-18-05 (дежурный отдела в г. Пыталово);

8 (81140) 2-27-97 (дежурный отдела в г. Себеже).