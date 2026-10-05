Псковские студенты приняли участие в выездном интенсиве «В курсе»

21:18, 05 октября 2026, ПАИ

Второй сезон выездного интенсива «В курсе» для студенческой молодёжи Пскова прошёл на базе загородного лагеря «Радуга» в посёлке Ямм с 1 по 4 октября. Участниками проекта стали 50 активных студентов из шести колледжей города и шести институтов ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В течение четырёх дней для участников была организована насыщенная программа, направленная на развитие лидерских качеств, soft skills и укрепление командного духа. Ребята прошли серию образовательных мастер-классов, поучаствовали в спортивных состязаниях, творческих батлах и сюжетно-ролевых играх. Особое внимание в программе уделялось образовательным мастер-классам, где приглашённые специалисты делились знаниями о техниках публичного выступления, о мирных способах решения конфликтов, о поддержке мотивации, о работе с искусственным интеллектом, а также об умении работать в команде.

«Для меня это был первый опыт нахождения в лагере, и я уверена, что именно эта поездка запомнится мне больше всего: интересные и насыщенные конкурсы, новые знакомства и весёлое времяпровождение с друзьями. Очень понравилось, что часто в конкурсах нет резких ограничений по содержанию и можно сделать почти всё, что душе угодно, оттого все мероприятия становились ещё интереснее!» – поделилась впечатлением участница Полина Зарецкая.

Участник Андрей Смирнов рассказал, что решение ехать было спонтанным, но у него нет ни капли сожалений: «Знакомые лица, но и много новых крутых, творческих, милых, просто замечательных людей. Спасибо за напоминание о том, как это классно, загорелся желанием пробовать снова. Лагерь шикарный – от еды до мероприятий, организационный план тоже понравился. Столько людей старалось сделать эти четыре дня наилучшими, и у вас всех это получилось. Надеюсь, встретимся вновь».

Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи) и проекта «Росмолодёжь.Гранты».