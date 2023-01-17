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Общество

В Псковской области возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области на второй неделе 2023 года выросла в 1,6 раза, всего зарегистрировано 5 011 случаев заражения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога по совокупному населению области на 24,3 %. Среди взрослых эпидпорог превышен на 48,9 %.

Кроме того, среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Новосокольническом, Струго-Красненском, Пушкиногорском, Островском, Плюсском, Дновском, Порховском районах, Пскове и Великих Луках.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований среди респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 90,9 %. 

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто четыре класса в трех образовательных организациях и одна группа в дошкольной организации.

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