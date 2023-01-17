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Общество

Специальные соцвыплаты начнут получать псковские медики с февраля

Специальную социальную выплату медицинским работникам начнут предоставлять отделения Соцфонда России в феврале, после того как организации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих право на такую поддержку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников. Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

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