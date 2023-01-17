Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

19:46, 17 января 2023, ПАИ

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили народную артистку СССР Инну Чурикову. Она умерла 14 января в возрасте 79 лет. Её похоронили рядом с могилами режиссёра и актёра Владимира Меньшова, а также актёра Василия Ланового, сообщает «Коммерсантъ». Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Инны Чуриковой.

«Сердце слезами обливается. Какая потеря! Как можно пережить это, не знаю. Держитесь, пожалуйста, крепитесь», — сказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, обращаясь к родным актрисы (цитата по ТАСС). К могиле Инны Чуриковой возложили траурные венки, в том числе от ленкомовцев, президента РФ, главы правительства, патриарха.

Изначально планировалось провести прощание с актрисой в театре «Ленком Марка Захарова», но затем по решению семьи его перенесли в храм Христа Спасителя.