Победителями областного этапа соревнований по мини-футболу стали школьники из Пустошки
Школьники из Пустошки стали победителями областного этапа соревнований по мини-футболу в Псковской области, сообщили в редакции газеты «Вперёд».
«Пять лет напряжённых тренировок не прошли даром, — рассказали корреспонденту газеты тренеры команды «Кристалл» Сергей и Павел Прохоровы. — Наши мальчишки стали победителями финального областного этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу» среди команд младшей группы, мальчиков 2011–2012 г. р. Спортсмены не оставили не единственного шанса своим соперникам: обыграли Опочку (5:0), Дедовичи (6:0), Дно (7:0)!»
Со слов тренеров, лучшим игроком финала признан Вадим Матвиенко.
Теперь игроки команды «Кристалл» представят Псковскую область в финале соревнований СЗФО.
Победителями областного этапа соревнований по мини-футболу стали школьники из Пустошки