Победителями областного этапа соревнований по мини-футболу стали школьники из Пустошки

22:20, 17 января 2023, ПАИ

Школьники из Пустошки стали победителями областного этапа соревнований по мини-футболу в Псковской области, сообщили в редакции газеты «Вперёд».

«Пять лет напряжённых тренировок не прошли даром, — рассказали корреспонденту газеты тренеры команды «Кристалл» Сергей и Павел Прохоровы. — Наши мальчишки стали победителями финального областного этапа Всероссийских соревнований «Мини-футбол — в школу» среди команд младшей группы, мальчиков 2011–2012 г. р. Спортсмены не оставили не единственного шанса своим соперникам: обыграли Опочку (5:0), Дедовичи (6:0), Дно (7:0)!»

Со слов тренеров, лучшим игроком финала признан Вадим Матвиенко.

Теперь игроки команды «Кристалл» представят Псковскую область в финале соревнований СЗФО.

