В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память защитников города на Неве

23:53, 17 января 2023, ПАИ

В преддверии празднования 80-летней годовщины прорыва фашистской блокады Ленинграда в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошёл классный час, посвящённый героическим страницам истории нашей страны. Об этом ссобщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в ходе урока учащиеся познакомились с основными фактами, связанными с прорывом блокадного кольца. Карточка на хлеб 1941 года, газеты, листовки военных лет, дневник Тани Савичевой – из этих источников учащиеся узнали о жизни людей в тот период, силе их духа и подвиге. Звуки знаменитой Седьмой симфонии Шостаковича помогли аудитории проникнуться мужеством, стойкостью ленинградцев, переживших тяжёлые дни.

Кроме этого, в рамках занятия «Разговоры о важном» педагог рассказала о Международном дне памяти жертв Холокоста, призывая помнить о случившемся и исключить повторение подобного в современном мире.

«Никто не забыт, и ничто не забыто! Поколения, которые знают и чтят историю своей страны, никому не позволят переписать её. Наши прадеды, деды, отцы, сыновья отстаивали и продолжают отстаивать права людей на мирную и счастливую жизнь», — подвела итог мероприятия Наталья Нишанбаевна.