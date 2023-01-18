Два пожара произошло в Псковской области за двое суток

08:39, 18 января 2023, ПАИ

Два пожара произлошло в Псковской области за последние двое суток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 17 января в 13:40 в себежской деревне Дорбыши в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один пожар произошел сегодня в 3:54 в Пыталовском районе. В деревне Пыталовские Хутора сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – неисправность отопительной печи. Пожарные спасли гараж.