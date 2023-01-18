Врач объяснил, кому запрещено купаться в проруби на Крещение

10:16, 18 января 2023, ПАИ

Купание в проруби на Крещение может привести к обострению хронических заболеваний, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова академик РАН Евгений Шляхто.

«Известно, что по статистике имеет место кратковременный рост обращений граждан в связи с обострением хронических заболеваний после праздника Крещения. Причиной служит непредсказуемая реакция организма на переохлаждение, особенно после нарушения диеты и двигательного режима в период новогодних каникул. У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний», - сказал ученый, чьи слова приводит городской комитет по здравоохранению на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет РИА Новости.

Как пояснил Шляхто, основной причиной ухудшения самочувствия является сосудистый спазм в ответ на резкий перепад температуры, что может привести к дефициту кровообращения в жизненно важных органах.

«В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма. В первую очередь такой опасности подвержены люди старшего возраста, а также граждане, состоящие на учете у кардиолога и невролога», - отметил Шляхто.

Он добавил, что специалисты также «категорически не рекомендуют» купание в проруби при эпилепсии, бронхиальной астме, сахарном диабете, почечной недостаточности и некоторых кожных заболеваниях.