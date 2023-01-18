На авторскую эскурсию приглашают псковичей в день смерти Ленина
21 января в 13:00 Псковский музей-заповедник приглашает на авторскую экскурсию «От Ленина до Ленина по улице Ленина». В программе обязательное посещение мемориального музея-квартиры вождя мирового пролетариата, сообщили в музее.
Купить билет онлайн.
Место встречи: у памятника В. И. Ленину на площади Ленина (перед ПсковГУ). Сотрудник музея будет стоять с табличкой «Экскурсия».
Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 66 33 11.
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