На авторскую эскурсию приглашают псковичей в день смерти Ленина

10:35, 18 января 2023, ПАИ

21 января в 13:00 Псковский музей-заповедник приглашает на авторскую экскурсию «От Ленина до Ленина по улице Ленина». В программе обязательное посещение мемориального музея-квартиры вождя мирового пролетариата, сообщили в музее.

Купить билет онлайн.

Место встречи: у памятника В. И. Ленину на площади Ленина (перед ПсковГУ). Сотрудник музея будет стоять с табличкой «Экскурсия».

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 66 33 11.