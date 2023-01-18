В Пушкинском заповеднике разрешили съёмку там, где фотографировать запрещено

12:39, 18 января 2023, ПАИ

Сегодняшние посетители Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» стали участниками акции «День музейного селфи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Эту акцию вот уже несколько лет по всему миру проводят в третью среду января. В этот день гости, а равно и сотрудники музеев делятся своими фотографиями в социальных сетях под хештегами #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie, #КультурноеСелфи.

Сегодня по случаю международной акции, отметили в «Михайловском», любительская селфи-съёмка разрешена даже в тех выставочных залах, где обычно фотографировать запрещено.