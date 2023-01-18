Первое новолуние года: закладываем позитивную программу будущего

13:31, 18 января 2023, ПАИ

Поговорим, как правильно встроиться в энергии события, чтобы приманить удачу.

Напоминаю, что смысл новолуния всегда в обнулении, очищении, планировании и даже формировании желаемого будущего. Будущее всегда многовариантно, но в наших силах выйти на наилучшую из возможных развилок вероятностей.

Итак, 21 января в 23:56 по московскому времени произойдет первое в 2023 году новолуние в знаке Водолея.

Первое новолуние года всегда является знаковым. Оно не только закладывает программу на ближайший лунный месяц, но и определяет энергетические тенденции всего предстоящего года. Это же новолуние совпадает и с наступлением китайского нового года. Что тоже говорит о программе на целых двенадцать месяцев.

Новолуние в соединении с трансформатором и разрушителем Плутоном не обещает нам легкой жизни. Но благоприятный аспект к Юпитеру все же оставляет шансы и на позитивные возможности. Нужно быть готовыми к тому, что нам придется встретиться с давлением и противостоянием со стороны внешнего мира. И чтобы его преодолеть, потребуется сил и ресурсов больше обычного. Плутон - это всегда про кризисы и трансформации, про сложный жизненный этап, про слом и умирание старого и отжившего. Прежде чем светлое будущее наступит, дорогу к нему нужно расчистить. У смелых, решительных, волевых, не боящихся конфронтации людей будет больше шансов схватить птицу удачи за хвост.

Все очистительные практики имеет смысл начинать за два-три дня до новолуния. Если в доме есть старые неработающие вещи, ненужный хлам, лучше от них избавиться. Отлично, если у вас есть возможность безопасно развести костер, к примеру, на собственном участке, и что-то из этого хлама сжечь. Если вы давно собирались сделать перестановку в квартире или офисе, то самое время. Также полезно провести и расчистку эмоциональных завалов. Не лишним здесь будет вспомнить поговорку: «Если лошадь сдохла, слезь».

Не бойтесь, если 20-21 января вас будут одолевать тревога или мрачные мысли, это характерно в самый канун новолуния. А в этот раз Плутон еще добавит напряжения. Также возможно ощущение нехватки энергии, упадка сил. Постарайтесь не перегружать себя, это не время для стахановских подвигов. Переедание также может выйти боком. Если вы практикуете медитации или молитвы, это может вас поддержать.

22 января лучший день для планирования дел на ближайший месяц и весь предстоящий год с прописыванием конкретных целей и шагов к их достижению.

Что еще делать 22 января, чтобы привлечь удачу:

- Совершите действие, которое требует от вас волевого усилия.

- Отлично, если получится преодолеть какое-то препятствие, пусть даже символическое.

- Заведите копилку. Если уже есть, сделайте взнос больше обычного.

- Выкиньте старую или сломанную вещь, если не сделали этого накануне.

- Добавьте в гардероб черного цвета.

23 января хороший день для начала больших дел, запуска масштабных проектов. Меркурий и Марс развернулись в прямое движение, препятствий со стороны внешнего мира стало меньше. А соединение Солнца с Плутоном в положительном ключе дает решимость, много энергии, способность собрать волю в кулак и преодолеть все трудности.