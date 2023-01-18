С парламентского часа о работе ФАПов на селе начнётся сессия областного Собрания

14:46, 18 января 2023, ПАИ

Строительству и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) на территории Псковской области посвятят парламентский час очередной сессии депутаты регионального парламента. Такое решение принял Совет Собрания, заседание назначено на 26 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Всего в повестке 14 вопросов, они включают инициативы губернатора об изменении областных законов о материнском капитале, о выплатах на третьего ребёнка, о льготах по транспортному налогу и налогу на имущество. Кроме того, депутатам предстоит обсудить объёмный пакет новаций к Избирательному кодексу, законопроект прокурора о патриотическом воспитании и рассмотреть кандидатуры трёх мировых судей, предложенных к назначению.

Но начнётся сессия с парламентского часа. Его тему депутаты определили ещё в прошлом году, а сейчас зафиксировали решением. По предложению руководителя фракции «Единая Россия» Армена Мнацаканяна, к сессии будет представлен доклад областного правительства о модернизации первичного звена здравоохранения. Главный упор в предстоящем обсуждении предполагается сделать на работу ФАПов.

«Мы бы хотели услышать о том, как идёт строительство фельдшерско-акушерских пунктов, как эксплуатируются уже построенные, какова ситуация с кадровым обеспечением и как осуществляется продажа лекарств в сельской местности. Напомню, решение о начале реализации медикаментов в январе в 50-60 ФАПах закреплено протоколом согласительной комиссии. Хотелось бы узнать, как оно уже исполняется на практике», - конкретизировал предложение спикер Александр Котов, обращаясь к представителю правительства в Собрании депутатов Наталье Волковой.

Ещё одну тему для парламентского часа, но уже для февральской сессии, предложил вице-спикер Александр Братчиков. «Давайте рассмотрим возможность вынести на следующий парламентский час тему спорта и его развития в Псковской области. Проблемы есть и с тренерами, и с оплатой их труда, проблемы есть с массовым спортом. Хотелось бы заслушать, как работает областной комитет по спорту, какие есть планы, как будут эксплуатироваться ФОКОТы и площадки Газпрома», - озвучил коллегам идею заместитель председателя.

Депутаты согласились с предложением, окончательное решение будет принято при утверждении повестки февральской сессии.