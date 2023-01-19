«Экстремал, но не настолько»: псковские випы рассказали о крещенских купаниях

09:29, 19 января 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, как отмечают Крещение, о своём отношении к традиционному погружению в ледяную купель и подготовке к этому моменту.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев:

– Я причисляю себя к людям верующим и к празднику Крещения отношусь позитивно. Но погрузиться в крещенскую купель в последние годы не получается. Раньше погружался, а сейчас всё обычно ограничивается святой водой, которую мы приносим домой из церкви.

Начальник Управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова:

– Я очень люблю холод. Голова тогда свежее и лучше работает. У меня и в спальне окно открыто постоянно, мне так комфортно. Но при всём этом в прорубь я никогда не окунусь, потому что страшно и холодно. Я лучше понаблюдаю за родственниками, которые любят такие процедуры. У нас даже целый ритуал есть: мы собираемся в машину, едем, они в купель окунаются, но я только в рядах сочувствующих. А так я обязательно прошу у кого-то (у самой не всегда получается в церковь сходить), чтобы мне принесли крещенской воды, потом она у меня обязательно стоит. Я человек не суеверный, но тем не менее есть определенная надежда на то, что выпьешь воды – и все у тебя будет хорошо, поэтому, собственно, всегда пользуюсь этим случаем.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский:

– Понятно, что Крещение для всех православных людей – очень значимый праздник. Но для меня, как сотрудника полиции, он прежде всего ассоциируется с охраной общественного порядка и обеспечением безопасности граждан при проведении богослужений в церквях и храмах, ну и в местах купания. Все праздники – это наши трудовые будни, поэтому я рад, когда всё проходит спокойно: никто не утонул, никто ничего не совершил, никаких происшествий серьезных не произошло.

Лично я этот праздник не отмечаю. Просто поздравляю на словах коллег, родных и близких с Крещением. Я считаю, что купание на Крещение – это не просто «пошли искупнемся», всё это со смыслом должно проходить. Человек должен верить искренне, быть христианином и участвовать в этом обряде осознанно, а не так просто давайте за компанию сходим, искупаемся, а потом покажем и расскажем: «Видите, какой я крутой!»

Глава сельского поселения «Круппская волость» (Печорский район) Светлана Жирнова:

– В Крещении я участвую только в церковных мероприятиях – хожу на службу в церковь, а крещенскими купаниями и обрядами не занимаюсь. Когда-то пробовала окунаться, но было это очень давно. Сейчас – нет. Холодно. Просто холодно – и всё. Я, может быть, и экстремал, но не настолько.

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева:

– Я с детства знаю, что существует такой замечательный праздник и крещенские купания. Я страстный поклонник того, чтобы смотреть на это со стороны, но не участвовать. Если есть возможность, я прихожу на службу в церковь, беру святую воду. Но чтобы окунуться!.. Страх сильнее. Поэтому окунаться – нет. Летом я могу куда-то окунуться, но не зимой.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков:

– К любому религиозному празднику я отношусь положительно. К тому же Крещение – один из самых значимых праздников. Сам я никогда не купался, я этого дела боюсь. Может быть, когда-то и переборю свой страх, но для нас, для сотрудников станции скорой помощи, крещенские купания - один из самых непростых моментов в работе. Это то же самое, как ночь с 31 декабря на 1 января, она очень ответственная. Обеспечить все купальни, частные и нечастные, государственные и негосударственные, наличием постоянной бригады скорой медицинской помощи никто никогда в жизни не сможет. А доехать до купальни, которая находится за 20-30 км от города, от центра муниципального образования не всегда получится очень быстро. Поэтому призываю людей окунаться с умом и в трезвом состоянии.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, полковник внутренней службы Сергей Лаврухин:

– Относиться к крещенским купания надо ответственно. Если вы такое решение приняли, то надо заблаговременно к этому готовиться, желательно за полгода: контрастные души, физическая подготовка, закаливание. Вот просто так взять и нырнуть – довольно героический поступок, к тому же в ущерб здоровью. Последний раз я окунался два-три года назад, а до того лет восемь постоянно «нырял». Но мы готовились целым коллективом, закаливались, в баню ходили. В этом году я, скажу честно, не готовился и посчитал, что раз подготовки нет, зачем организм напрягать. Но зато сразу начал думать про следующий год. Думаю, вот в этом году уже надо начинать подготовку к следующему. Поэтому в 2024 году, надеюсь, всё-таки окунусь в купель.