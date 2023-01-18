Крещенскую купель освятили в Пскове

17:32, 18 января 2023, ПАИ

Крещенскую купель освятили в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Крещенская купель готова! Накануне православного праздника оборудовали для псковичей безопасное место для традиционного окунания в ледяную прорубь на реке Великой. Священники Мирожского монастыря провели чин освящения воды», - рассказал глава Пскова.

Спасательный пост будет работать 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 17:00.

«Поздравляю всех с Крещенским сочельником и наступающим Крещением Господним!» - обратился к псковичам Борис Елкин.