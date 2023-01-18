Крещенскую купель освятили в Пскове
Крещенскую купель освятили в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
«Крещенская купель готова! Накануне православного праздника оборудовали для псковичей безопасное место для традиционного окунания в ледяную прорубь на реке Великой. Священники Мирожского монастыря провели чин освящения воды», - рассказал глава Пскова.
Спасательный пост будет работать 18 января с 22:00 до 2:00 и 19 января с 10:00 до 17:00.
«Поздравляю всех с Крещенским сочельником и наступающим Крещением Господним!» - обратился к псковичам Борис Елкин.
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