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Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируют провести до середины лета

Ремонт Ольгинского моста произведёт строительная компания «Балтийский берег». Об этом сообщил главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев в рамках программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В рамках контракта, который будем выполнять по Ольгинскому мосту, мы будем «приводить в чувства» проезжую часть самого моста, то есть мы не будем касаться самих конструкций моста, так как там мостовое полотно - это тот асфальт и защитный слой бетона, который под асфальтом расположен, они находятся в очень плохом состоянии, они разрушаются. И, собственно, из-за этого появляются такие провалы», - пояснил гость студии.

По его словам, образование ям на мосту зачастую происходит в сезон перепада температур. «Вода попадает в трещины, замерзает, разрывает конструкцию, появляется яма. Ну и плюс движение транспорта усугубляет эти дела», - продолжил он.

Работы на Ольгинском мосту ориентировочно начнутся в марте 2023 года. «Наверное, с марта будем плотно входить в работу, чтобы где-то в середине лета завершить», - прокомментировал главный инженер «Балтийского берега».

«Мы разберем слой асфальта. Затем разберем слой бетона, который под асфальтом, но не саму конструкцию моста. Естественно, там останется основная конструкция - это плита проезжей части, которая воспринимает все нагрузки проезжающего транспорт, то есть сами балки и плита сверху. Мы дойдем до этой плиты, сделаем ее ремонт, потому что ее надо как-то будет защитить, устроим гидроизоляцию, то есть защитим от протечки и уложим два слоя асфальтобетонного покрытия», - объяснил Николай Даляев.

Движение по мосту прекращаться не будет. «Так как на нем сейчас четыре полосы, то он будет закрываться по половине, то есть половина моста будет закрыта, и движение будет организовано на другой половине, то есть по одной полосе в каждую сторону», - подытожил представитель подрядчика.

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