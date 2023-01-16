Латвия стала второй в ЕС по росту цен

21:03, 18 января 2023, ПАИ

Согласно данным Евростата, скорректированная годовая инфляция в Латвии в декабре была одной из самых высоких в странах Европейского союза (ЕС) - 20,7%. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

Таким образом Латвия оказалась на втором месте по росту цен в ЕС. Первое место заняла Венгрия, где инфляция достигла 25%.

На третьем месте - соседка Латвии Литва. Здесь инфляция достигла 20%.

В Эстонии инфляция - 17,5%, и это четвертый по величине показатель в ЕС.

В среднем в Евросоюзе цены выросли на 10,4% за год, а в еврозоне - на 9,2 процента.