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Страна и мир

Латвия стала второй в ЕС по росту цен

Согласно данным Евростата, скорректированная годовая инфляция в Латвии в декабре была одной из самых высоких в странах Европейского союза (ЕС) - 20,7%. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

Таким образом Латвия оказалась на втором месте по росту цен в ЕС. Первое место заняла Венгрия, где инфляция достигла 25%.

На третьем месте - соседка Латвии Литва. Здесь инфляция достигла 20%.

В Эстонии инфляция - 17,5%, и это четвертый по величине показатель в ЕС.

В среднем в Евросоюзе цены выросли на 10,4% за год, а в еврозоне - на 9,2 процента.

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