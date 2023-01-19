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Общество

У ФАПа в деревне Черёха установят искусственные неровности для безопасности движения

Пешеходные переходы появятся на улице Никольской в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщил паблик «Псковский район» со ссылкой на главу муниципалитета Наталью Фёдорову.

Необходимость оборудовать два пешеходных перехода на проезжей части между домами и зоной отдыха обсудили участники комиссии по безопасности движения при главе района. Этот вопрос предстоит проработать администрации Завеличенской волости и ГИБДД.

Кроме того, на комиссии обсудили тему организации безопасного проезда в деревню Бабаево через деревню Выбуты. Администрация Тямшанской волости получила поручение выполнить несколько технических мероприятий для ограничения движения зимой. О планах перекрыть движение на этом участке дороги будет сообщено дополнительно.

В заключение члены комиссии обсудили вопрос установки искусственных неровностей у ФАПа в деревне Черёха.

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