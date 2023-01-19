Выплаты более 200 млн рублей алиментов добились за год псковские приставы

15:28, 19 января 2023, ПАИ

Более 202 млн рублей алиментов передали детям в Псковской области за 2022 год. Это на 70 млн рублей больше, чем в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области.

На исполнении находилось чуть более 7000 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, в рамках которых к должникам применялись различные меры принудительного характера, включая административную и уголовную ответственность. «Именно благодаря принятым мерам и удалось повлиять на должников. Родители начали платить положенные по закону алименты для того, чтобы избежать мер принудительного исполнения», — отметили в ведомстве.

В Великих Луках также увеличилась сумма взыскания по алиментным платежам, она достигла 17 млн рублей. Самыми эффективными мерами судебные приставы считают ограничение должников в вождении транспортного средства и временное ограничение на выезд за границу.

Также сотрудники ведомства продолжают предпринимать меры по постановке безработных алиментщиков на учёт в центр занятости, так как многие граждане не работают официально.

«Очень часто судебным приставам приходится сталкиваться не только с нежеланием помогать своим детям материально в законном порядке, но и с полным родительским пренебрежением, отсутствием человеческого внимания и понимания ответственности каждого родителя перед своим ребёнком. Большинство алиментщиков вспоминают о своих детях и необходимости им помогать только после неоднократных «напоминаний» судебных приставов. Но эти сложности блюстителей порядка не останавливают», — обратили внимание в службе судебных приставов.

В пресс-службе отметили, что своей работой судебные приставы на постоянной основе напоминают родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей.