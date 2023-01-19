Какие лекарства подорожали в Псковской области в декабре, рассказали в Псковстате

17:30, 19 января 2023, ПАИ

Цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 1,1% в декабре 2022 года, по сравнению с ноябрем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен и тарифов на услуги, которые подорожали за месяц на 4,6 %. Цены на продовольственные товары выросли на 0,2 %, на непродовольственные товары - на 0,02 %.

Из продовольственных товаров больше всего за месяц выросли цены на огурцы свежие – на 26,2 %, виноград – на 7,5 %, помидоры свежие и свеклу столовую – на 6,0 %, кофе натуральный в зернах и молотый – на 5,1 %, конфеты шоколадные натуральные – на 4,9 %, кетчуп – на 4,7 , грибы свежие – на 4,5 %, морковь и бананы – на 4,4 %.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: чай черный байховый – на 8,4 %, сухие завтраки – на 6,1 %, мука пшеничная – на 5,9 %, апельсины – на 5,3 %, варенье, джем, повидло – на 5,2 %, майонез – на 4,7 %, рис шлифованный – на 4,5 %, какао – на 4,4 %.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на нафазолин – на 7,4 %, арбидол – на 7,3 %, аспирин отечественный – на 6,2 %, аципол – на 5,9 %, аскорбиновую кислоту – на 5,8 %, фуросемид – на 4,2 %. Наибольшее снижение цен отмечено на валидол – на 5,7 %, аллохол – на 4,8 %, цефтриаксон – на 4,7 %, эналаприл – на 4,4 %.

Также подорожали и непродовольственные товары первой необходимости, такие как: подгузники детские бумажные – на 6,0 %, мыло туалетное – на 2,6 %. Наибольшее снижение цен наблюдалось на салфетки влажные – на 3,0 %, порошок стиральный – на 2,2 %, прокладки женские гигиенические – на 1,8 %.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали: пена для бритья – на 4,5 %, спички – на 4,4 %, холодильники двухкамерные – на 3,3 %, триммеры – на 2,9 %, игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, антисептик для рук – на 2,5 %, рюмка, фужер из простого стекла, свежесрезанные цветы – на 2,1 %.

Более всего подешевели бумажные носовые платки – на 5,7 %, плиты ДСП и ОСБ – на 4,8 %, мониторы – на 3,8 %, доски обрезные – на 3,3 %, смартфоны – на 2,6 %, печи микроволновые – на 2,4 %, крем для лица и электропылесосы – на 2,0 %.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги железнодорожного транспорта – на 24,9 %, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи – на 11,7 %, проезд в маршрутном такси – на 10,7 %, полис ОСАГО – на 9,8 %, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 7,4 %. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на помывку в бане – на 5,2 %.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на поездку на отдых в ОАЭ – на 21,2 %, пребывание в доме отдыха, пансионате – на 6,5 %, проживание в мотеле - на 3,3 %, поездку на отдых в Египет – на 2,9 %.