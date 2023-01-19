Избила и подожгла знакомого: псковичка предстанет перед судом

22:05, 19 января 2023, ПАИ

Следственный комитет России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы областного центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 30, п. «е», «к» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества) УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По версии следствия, 20 декабря 2021 года обвиняемая находилась в гостях у знакомого в комнате общежития на улице Инженерной в городе Пскове, поссорилась с хозяином жилища и нанесла ему не менее 14 ударов ногами по различным частям тела, причинив тяжкий вред здоровью. Затем она с целью сокрытия совершённого преступления подожгла комнату общежития и с места преступления скрылась, оставив в ней потерпевшего, который находился в бессознательном состоянии. Только благодаря бдительности соседки, которая почувствовала запах дыма и потушила пожар, потерпевший остался жив.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.