Более 500 кг макулатуры собрали учащиеся школы № 1 в Острове

23:24, 19 января 2023, ПАИ

Учащиеся МБОУ «СШ № 1» муниципального образования «Островский район» показали впечатляющий результат во время участия в сборе макулатуры: они сдали более 500 кг вторичного сырья! Об этом сообщает администрация района со ссылкой на Островское райпо.

«Ученики первой школы — наши давние и надёжные помощники в выполнении планов заготовки вторсырья. Они всегда проявляют активность в этом вопросе», — отмечают районные потребкооператоры.

Отметим, что, участвуя в экологической акции «Сдай макулатуру — спаси дерево», школьники Островского района делают нужное и полезное дело — берегут природу! Собранная макулатура — это десятки невырубленных деревьев, сэкономленные сотни кубометров воды и тысячи киловатт электроэнергии.