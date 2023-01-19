Санкт-Петербург бьёт погодные рекорды

23:42, 19 января 2023, ПАИ

Самая высокая температура воздуха для 19 января установлена в четверг в Петербурге: столбики термометров достигли отметки плюс 5 градусов. Также в городе выпало рекордное количество осадков, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова.

«Температура максимальная осталась на отметке плюс 5 градусов, это абсолютный рекорд для 19 января. Осадков за сутки выпало 10,1 мм, что тоже стало новым рекордом для Санкт-Петербурга», — отметил синоптик, подводя погодные итоги дня в городе.

Оттепель наблюдается в Петербурге на протяжении недели. По прогнозам метеорологов, только в третьей декаде месяца в город вернутся отрицательные температуры, но ожидается, что морозы будут слабые.